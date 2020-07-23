Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'ni ziyaret etti - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'ni ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde yapılan çalışmalar ve hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgi alıyor.
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23.07.2020 19:18:15. #1.13#
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