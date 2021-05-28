Üye Girişi
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Camii Ayasofya'ya selam, İstanbul'un fethine hediyedir - Son Dakika

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Camii Ayasofya'ya selam, İstanbul'un fethine hediyedir

28.05.2021 14:47
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Camii Ayasofya'ya selam, İstanbul'un fethine hediyedir, System.String[]

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Taksim Camisi'ni bir süre önce yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Cami-i Kebir'e verilen bir selam, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümüne bir hediye olarak görüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Taksim Camisi'ni bir süre önce yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Cami-i Kebir'e verilen bir selam, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümüne bir hediye olarak görüyorum" dedi.

Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan ve 4 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği cami, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdığı ilk cuma namazı ile ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı açılış töreninde cuma namazı sonrası Taksim Camii'ne Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Açılışta yaptığı konuşmaya besmele ile başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan ve diğer kardeş ülkelerden heyecanımıza ortak olmak üzere gelen misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Sudan nere Taksim nere. İşte buraya getiren aşk başka bir aşk" dedi.

Taksim Camii'nin yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buralarda çok gezdik tozduk. Keşke dili olsa da buralar konuşsa. Buralarda çok dolaştık. Taksim Camii bizim dünyamızda farklı bir öneme sahipti. Caminin yerinde mescit bile yok, burada camii yapımına müsaade yok, adeta kümse gibi bir yerde gazeteler üzerinde müminler namazlarını eda etmeye çalışıyorlardı" dedi.

"TAKSİM CAMİ, AYASOFYA CAMİ KEBİR'İNE VERDİĞİMİZ BİR SELAM, FETHİ 568'İNCİ YIL DÖNÜMÜNE HEDİYE"

Caminin mimarisinin tarihi Beyoğlu'na uyumlu olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mühendisliği ile de sayılı eserler arasında yer alan camimizin sembol yerler arasındaki yerini şimdiden almıştır. Taksim Camii İstanbul'un en önemli sanat kültür merkezlerinden biri olacaktır. Taksim Cami, bir süre önce yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Cami Kebir'ine verdiğimiz bir selam, İstanbul'un fethinin 568'inci yıldönümüne bir hediye olarak görüyorum. Bu vesileyle şehr-i İstanbul'u medeniyet mirasımıza katan Fatih Sultan Mehmed hanı bir daha yad ediyorum" dedi.

"TAKSİM CAMİİ 1,5 ASIRLIK BİR MÜCADELENİN ARDINDAN İSTANBUL'UMUZA KAZANDIRILMIŞTIR"

Taksim Cami 1,5 asırlık bir mücadelenin ardından İstanbul'umuza kazandırıldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu meydanda bir cami inşa fikri 93 Harbi diye geçen Osmanlı-Rus Harbi yıllarına kadar uzanır. Ülkemizin Kurtuluş Savaşı yıllarında da yeniden gündeme gelmiştir. Bölgedeki pek çok kiliseye karşılık, sadece Ağa Cami'nin Taksim'e selam verdiğini gören Nazım Hikmet, bu tabloyu dizelere dökmüştür. Nazım'ı bile hüzünlendiren bu tabloya rağmen tek parti döneminde Ayasofya ve Bezm-i Alem Camileri müzeye çevrilerek milletimizde yeni yaralar açılmıştır. Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle Taksim Cami arayışları hız kazanmıştır. Bu konuda somut adım atılamadan 27 Mayıs darbesi gerçekleşmiştir. 1965 yılında Süleyman Demirel, caminin inşası için arsanın devrini Vakıflar Müdürlüğüne sağlamıştır. Bu tahsis CHP'li belediyenin mahkemeye götürmesiyle durdurulmuştur. Bakanlar Kurulu kararı ise 12 Eylül darbecileri tarafından iptal edilmiştir. Rahmetli Özal'ın başbakanlığı döneminde Elmas ailesi kendisine başvurarak niyetlerini söylemişlerse de şartlar uygun olmadığını netice alamamışlardır" dedi.

"İBB BAŞKANLIĞIMDA 28 ŞUBAT, 2013 YILINDA GEZİ OLAYLARINI KARŞIMIZDA BULDUK"

İBB Başkanlığına seçildiğinde verdiği sözlerden birisi de bu caminin inşasını gerçekleştirmek olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "28 Şubat ve sonrası gelişmeler nedeniyle bu sözümüzü yerine getiremedik. 2013 yılında tekrar harekete geçtiğimizde de karşımızda Gezi olaylarını bulduk. O teröristlerin karşımıza dikildiği zaman. Hızla bir eserimiz daha yükseliyor. O da Barbaros Bulvarı üzerinde Barbaros Hayrettin Paşa Cami'ni inşa ediyoruz. Onu da kısa zamanda bitireceğiz. Barbaros oradan Beşiktaş'a indi. Orası adeta mabedsiz beldedir. Camimizi yaparak orayı da mabedsiz olmaktan çıkaracağız. Milletimizin bin yıldır canı pahasına koruduğu vatanını parçalamak, devletini zayıflatmak için uğraşanların sonu yine hüsran olacaktır. Türkiye'nin sadece kendi sınırlarından ibaret olmadığının en büyük ispatı maruz kaldığı saldırılardır. Bu saldırıların hepsini de akamete uğratmayı başardık. Bundan sonra da aynı azim, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Bozguna uğrattığımız her kirli atağın yerini yenisi alacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Taksim Cami önünden yankılanan sesin, ülkemiz üzerinde hesapları olan herkesi rahatsız ettiğinden şüpheniz olmasın. Taksim Camisi tüm dost ve kardeşlerinin umudu olan büyük ve güçlü Türkiye'nin doğuşunun işaretlerinden birisidir. Milletimiz 150 yıllık hayaline kavuşmuştur. Bu uzun mücadele döneminde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Diyanet işleri başkanı Ali Erbaş'ın dualar okumasıyla kurdele kesilerek cami resmen açıldı.

(Doğan Can Cesur - Ömer Faruk Yıldız - İsmail Coşkun - Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Camii Ayasofya'ya selam, İstanbul'un fethine hediyedir
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Camii Ayasofya'ya selam, İstanbul'un fethine hediyedir
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Camii Ayasofya'ya selam, İstanbul'un fethine hediyedir
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Camii Ayasofya'ya selam, İstanbul'un fethine hediyedir
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Camii Ayasofya'ya selam, İstanbul'un fethine hediyedir
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Camii Ayasofya'ya selam, İstanbul'un fethine hediyedir
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Camii Ayasofya'ya selam, İstanbul'un fethine hediyedir
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Camii Ayasofya'ya selam, İstanbul'un fethine hediyedir
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Camii Ayasofya'ya selam, İstanbul'un fethine hediyedir
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Camii Ayasofya'ya selam, İstanbul'un fethine hediyedir

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İstanbul, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Camii Ayasofya'ya selam, İstanbul'un fethine hediyedir - Son Dakika


Son Dakika

Mohammed Alsaloussi ile beraberlik yaşayan Şeyma Subaşı hamile mi? Mohammed Alsaloussi ile beraberlik yaşayan Şeyma Subaşı hamile mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin Bartın - Kastamonu güzergahındaki 1,5 saatlik yol 25 dakikaya inecek! Dev tüneller açılış için gün sayıyor Bartın - Kastamonu güzergahındaki 1,5 saatlik yol 25 dakikaya inecek! Dev tüneller açılış için gün sayıyor Cristiano Ronaldo, ayrılıyor! Juventus'taki takım arkadaşlarıyla vedalaştı Cristiano Ronaldo, ayrılıyor! Juventus'taki takım arkadaşlarıyla vedalaştı Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nin açılışında konuşuyor Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nin açılışında konuşuyor Bomba iddia: İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'ı aldattı! Bomba iddia: İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'ı aldattı! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın, Taksim Camii'nin minberine kılıçla çıkmamasının nedeni tarihi bir geleneğe dayanıyor Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın, Taksim Camii'nin minberine kılıçla çıkmamasının nedeni tarihi bir geleneğe dayanıyor Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar

Son Dakika Haberleri
15:37 Trabzonspor'da 5 futbolcuyla yollar ayrıldı
15:34 Mohammed Alsaloussi ile beraberlik yaşayan Şeyma Subaşı hamile mi?
15:31 Asansörle duvar arasına sıkıştı! 2 yaşındaki Eren, feci şekilde hayatını kaybetti
15:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin
15:24 Ozan Kabak'a yol göründü! Liverpool, genç stoper Konate'yi transfer etti
14:56 Son Dakika: Bakan Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar, Bodrum'daki Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulundan ayrıldı
14:56 Cristiano Ronaldo, ayrılıyor! Juventus'taki takım arkadaşlarıyla vedalaştı
14:46 Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti
14:34 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nin açılışında konuşuyor
14:33 Süper Lig'de şike iddiası! Galatasaray, Aboubakar ve Hataylı Billong için başvuru yaptı
Trabzonspor'da 5 futbolcuyla yollar ayrıldı Trabzonspor'da 5 futbolcuyla yollar ayrıldı         
15:37
Asansörle duvar arasına sıkıştı! 2 yaşındaki Eren, feci şekilde hayatını kaybetti Asansörle duvar arasına sıkıştı! 2 yaşındaki Eren, feci şekilde hayatını kaybetti         
15:32
Ozan Kabak'a yol göründü! Liverpool, genç stoper Konate'yi transfer etti Ozan Kabak'a yol göründü! Liverpool, genç stoper Konate'yi transfer etti         
15:24
Son Dakika: Bakan Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar, Bodrum'daki Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulundan ayrıldı Son Dakika: Bakan Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar, Bodrum'daki Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulundan ayrıldı         
14:56
Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti         
14:47
Süper Lig'de şike iddiası! Galatasaray, Aboubakar ve Hataylı Billong için başvuru yaptı Süper Lig'de şike iddiası! Galatasaray, Aboubakar ve Hataylı Billong için başvuru yaptı         
14:34
Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Özge Ulusoy, ilk estetik ameliyatını oldu Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Özge Ulusoy, ilk estetik ameliyatını oldu         
13:54
Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler         
13:12
Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı         
13:07
Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi         
11:37
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı         
11:18
Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım         
11:09
Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi         
10:38
Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler         
10:10
Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı         
10:02
Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi         
09:29
Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2021 15:41:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Camii Ayasofya'ya selam, İstanbul'un fethine hediyedir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement