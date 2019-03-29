Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ayasofya'yı Seçimden Sonra Tekrar Müzeden Camiye Çevireceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ayasofya'yı Seçimden Sonra Tekrar Müzeden Camiye Çevireceğiz."

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ayasofya'yı seçimden sonra tekrar müzeden camiye çevireceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " Ayasofya'yı seçimden sonra tekrar müzeden camiye çevireceğiz." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:30 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Ülkü Ocaklarına Sürpriz Ziyaret Nişanlı Polis Çiftin Kıskançlık Tartışması Ölümle Bitti Sokak Ortasında Çırılçıplak Dolaşan Vatandaş Görenleri Şaşkına Çevirdi Son Dakika! İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince Görevinden Ayrılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 18:31:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ayasofya'yı Seçimden Sonra Tekrar Müzeden Camiye Çevireceğiz."
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]