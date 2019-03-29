Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ayasofya'yı Seçimden Sonra Tekrar Müzeden Camiye Çevireceğiz."
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ayasofya'yı seçimden sonra tekrar müzeden camiye çevireceğiz.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:30 Kaynak: İHA
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