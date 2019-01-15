Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızı Mustafa Savaş...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızı Mustafa Savaş...

1 saat önce

IHAAW122440-SIY/15-01-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aydın Büyükşehir Belediye başkan adayımızı Mustafa Savaş olarak belirledik.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
IHAAW122440-SIY/15-01-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aydın Büyükşehir Belediye başkan adayımızı Mustafa Savaş olarak belirledik. Muğla adayımızı da önümüzdeki Pazar günü kamuoyuna açıklayacağız" dedi. 15.01.2019 12: 24: 40 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:30 Kaynak: İHA

Mustafa Savaş, Recep Tayyip Erdoğan, Aydın, Politika
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