Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızı Mustafa Savaş...
1 saat önce
IHAAW122440-SIY/15-01-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aydın Büyükşehir Belediye başkan adayımızı Mustafa Savaş olarak belirledik.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:30 Kaynak: İHA
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