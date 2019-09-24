Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:31 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Bir gün ola ki aynı durum sizlerin de başına gelebilir. Aylan bebekler bir değil, binler, milyonlar. Bütün bunlara karşı tedbirimizi almak durumundayız" dedi. - NEW YORK
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