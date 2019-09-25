Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Azad Keşmir şu anda adeta bir açık hava hapishanesine...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Azad Keşmir şu anda adeta bir açık hava hapishanesine dönüştürülmüş vaziyettedir.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:47 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Azad Keşmir şu anda adeta bir açık hava hapishanesine dönüştürülmüş vaziyettedir." - NEW YORK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalkınma amaçları zirvesine katıldı Putin'in Erdoğan'a ısmarladığı dondurma ihraç edilecek Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek: Tavrını önemsiyoruz Emine Erdoğan, New York'ta Fashion Design defilesine gitti