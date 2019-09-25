Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Azad Keşmir şu anda adeta bir açık hava hapishanesine...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Azad Keşmir şu anda adeta bir açık hava hapishanesine...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Azad Keşmir şu anda adeta bir açık hava hapishanesine dönüştürülmüş vaziyettedir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Azad Keşmir şu anda adeta bir açık hava hapishanesine dönüştürülmüş vaziyettedir." - NEW YORK

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:47 Kaynak: İHA
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