Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, Katar, Özbekistan, Kuveyt ile Kazakistan'ın...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, Katar, Özbekistan, Kuveyt ile Kazakistan'ın liderleriyle telefonda bayramlaştı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:37 Kaynak: AA
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