Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, Katar, Özbekistan, Kuveyt ile Kazakistan'ın...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, Katar, Özbekistan, Kuveyt ile Kazakistan'ın...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, Katar, Özbekistan, Kuveyt ile Kazakistan'ın liderleriyle telefonda bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, Katar, Özbekistan, Kuveyt ile Kazakistan'ın..., System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, Katar, Özbekistan, Kuveyt ile Kazakistan'ın liderleriyle telefonda bayramlaştı
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:37 Kaynak: AA
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