Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketleri ve Sabiha Gökçen... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketleri ve Sabiha Gökçen... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketleri ve Sabiha Gökçen...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketleri ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazası bizleri derinden üzmüş, Elazığ depremi ve İdlib'te askerlerimizin şehit edilmesi sonrası yaşadığımız acı katlanmıştır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketleri ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazası bizleri derinden üzmüş, Elazığ depremi ve İdlib'te askerlerimizin şehit edilmesi sonrası yaşadığımız acı katlanmıştır." - ANKARA

Sabiha Gökçen, Bahçesaray, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:14 Kaynak: İHA
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