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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketleri ve Sabiha Gökçen...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketleri ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazası bizleri derinden üzmüş, Elazığ depremi ve İdlib'te askerlerimizin şehit edilmesi sonrası yaşadığımız acı katlanmıştır. Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:14 Kaynak: İHA
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