Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili MHP Genel Başkanı Devlet...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak bilgi verdi. Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:46 Kaynak: İHA
Son Dakika: Barış Pınarı Harekatı'nın durdurulmasını isteyen AB'den Türkiye'ye ödeme tehdidi Son dakika: MHP Lideri Bahçeli'den Barış Pınarı Harekatı yorumu: Türkiye kutlu bir sefere çıkmıştır Futbol camiasından Barış Pınarı Harekatı'na destek! Tüm partiler Barış Pınarı Harekatı'na destek verirken HDP'nin tavrı dikkat çekti