Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı'nın Kürtleri hedef aldığı iddiası yalan...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı'nın Kürtleri hedef aldığı iddiası yalan ve iftira. Bizim işimiz teröristlerle" dedi. Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:44 Kaynak: İHA
Yaralı teröristler hastanelere sivil kıyafetle girmeye çalıştı, bölge halkı oyunu bozdu Dünyaca ünlü vokalist Della Miles, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi Mehmetçik'e destek veren Enver Cenk Şahin, kadro dışı bırakıldı! Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nın ne zaman biteceğiyle ilgili bilgi verdi