Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı'nın Kürtleri hedef aldığı iddiası yalan...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Barış Pınarı Harekatı'nın Kürtleri hedef aldığı iddiası yalan...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı'nın Kürtleri hedef aldığı iddiası yalan...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı'nın Kürtleri hedef aldığı iddiası yalan ve iftira. Bizim işimiz teröristlerle" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Barış Pınarı Harekatı'nın Kürtleri hedef aldığı iddiası yalan ve iftira. Bizim işimiz teröristlerle" dedi. - BAKÜ

Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:44 Kaynak: İHA
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