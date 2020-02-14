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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatı'na Pakistan devleti ve halkından çok...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatı'na Pakistan devleti ve halkından çok güçlü destek geldi. Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:55 Kaynak: İHA
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