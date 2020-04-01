Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başakşehir Şehir Hastanesini 20 Nisan'da açacağız" dedi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Başakşehir Şehir Hastanesini 20 Nisan'da açacağız' dedi. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başakşehir Şehir Hastanesini 20 Nisan'da açacağız" dedi.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başakşehir Şehir Hastanesini 20 Nisan'da açacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başakşehir Şehir Hastanesini 20 Nisan'da açacağız" dedi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:28 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Görevi 4 gün önce devralan Bakan Karaismailoğlu, ilk icraatı için kolları sıvadı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı
Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu: Alternatif tedbirlerimiz hazır Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu: Alternatif tedbirlerimiz hazır         
21:59
İngiliz araştırmacılar üç tip koronavirüsü incelediler: Enfeksiyonlar ilkbaharda durma noktasına geliyor İngiliz araştırmacılar üç tip koronavirüsü incelediler: Enfeksiyonlar ilkbaharda durma noktasına geliyor         
21:58
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal mesafe uyarısı: Bana yaklaşma Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal mesafe uyarısı: Bana yaklaşma         
21:18
Diagne'den ağlayan eşine: Bu sadece bir film, sen aptal mısın? Diagne'den ağlayan eşine: Bu sadece bir film, sen aptal mısın?         
20:58
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız         
20:52
İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi         
20:34
İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
20:12
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı         
20:04
Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı         
19:55
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi         
19:52
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, gözleri dolarak açıkladı: Türkiye'de 601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, gözleri dolarak açıkladı: Türkiye'de 601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı         
19:46
Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti         
19:46
Koronavirüs teftişinde vatandaşları azarlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık özür diledi Koronavirüs teftişinde vatandaşları azarlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık özür diledi         
19:44
İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi         
19:31
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
19:29
Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro         
19:19
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı         
19:17
ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor         
18:38
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti         
18:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı         
18:35
Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi         
18:29
10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi 10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi         
18:22
Badou Ndiaye, Senegal'de 650 aileye yardımda bulundu Badou Ndiaye, Senegal'de 650 aileye yardımda bulundu         
18:20
Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi         
18:06
Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti         
17:54
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar         
17:52
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi         
17:43
Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı         
17:40
İmamoğlu, Soylu'nun İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi         
17:39
Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü         
17:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2020 22:08:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başakşehir Şehir Hastanesini 20 Nisan'da açacağız" dedi. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]