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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başakşehir Şehir Hastanesini 20 Nisan'da açacağız" dedi.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başakşehir Şehir Hastanesini 20 Nisan'da açacağız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:28 Kaynak: İHA
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