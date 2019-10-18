Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Başkan Trump'ın siyasi ve diplomatik nezaketle bağdaşmayan bir...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Başkan Trump'ın siyasi ve diplomatik nezaketle bağdaşmayan bir mektubu medya yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:09 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Başkan Trump'ın siyasi ve diplomatik nezaketle bağdaşmayan bir mektubu medya yer aldı. Elbette bizler bunu unutmadık. Unutmamız doğru değil ama bizim karşılıklı olan sevgi saygımız da bunları sürekli gündemde tutmaya müsaade etmiyor. Bu konuyu bugünkü meselemiz ve önceliğimiz olarak da görmüyoruz. Vakti saati geldiğinde bu konuyla ilgili olarak gerekenin yapılacağının da bilinmesini istiyoruz"
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