Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Başkan Trump'ın siyasi ve diplomatik nezaketle bağdaşmayan bir...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Başkan Trump'ın siyasi ve diplomatik nezaketle bağdaşmayan bir...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Başkan Trump'ın siyasi ve diplomatik nezaketle bağdaşmayan bir...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Başkan Trump'ın siyasi ve diplomatik nezaketle bağdaşmayan bir mektubu medya yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Başkan Trump'ın siyasi ve diplomatik nezaketle bağdaşmayan bir mektubu medya yer aldı. Elbette bizler bunu unutmadık. Unutmamız doğru değil ama bizim karşılıklı olan sevgi saygımız da bunları sürekli gündemde tutmaya müsaade etmiyor. Bu konuyu bugünkü meselemiz ve önceliğimiz olarak da görmüyoruz. Vakti saati geldiğinde bu konuyla ilgili olarak gerekenin yapılacağının da bilinmesini istiyoruz"

Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:09 Kaynak: AA
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