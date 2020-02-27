Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik toplantısı... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik toplantısı...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:38 Kaynak: AA
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