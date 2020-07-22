Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 2,5... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 2,5...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 2,5 saatin ardından sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 2,5 saatin ardından sona erdi. Toplantıya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 05:54 Kaynak: İHA
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