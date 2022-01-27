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MGK'dan Rusya-Ukrayna gerilimi mesajı: "Gerilimin artması kimsenin menfaatine netice doğurmayacak" - Son Dakika

MGK'dan Rusya-Ukrayna gerilimi mesajı: "Gerilimin artması kimsenin menfaatine netice doğurmayacak"

27.01.2022 20:04
MGK'dan Rusya-Ukrayna gerilimi mesajı: "Gerilimin artması kimsenin menfaatine netice doğurmayacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı 4 saat 45 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı 4 saat 45 dakika sürdü. Toplantıda, "Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında artan gerginlik ele alınmış. Gerilimin artmasının kimsenin menfaatine neticeler doğurmayacağına dikkat çekilerek, tüm taraflara sağduyu içinde tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunulmuştur" denildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) ardından yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında artan gerginlik ele alınmış, tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunulmuştur" denildi. Yaklaşık 4 saat 45 dakika süren MGK toplantısının ardından 5 maddelik yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1. 2021 yılında Milli güvenliğimiz bakımından önem arz eden siyasi, askeri, iktisadı ve sosyal gelişmeler tüm yönleriyle değerlendirilmiş, 2022 yılında karşı karşıya kalınması muhtemel sınamalar ve bu çerçevede yürütülecek faaliyetler müzakere edilmiştir.

2. PKK/KCK-PYD/ YPG, FETO VE DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azım, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuştur.

3. Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında artan gerginlik ele alınmış. Gerilimin artmasının kimsenin menfaatine neticeler doğurmayacağına dikkat çekilerek, tüm taraflara sağduyu içinde tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunulmuştur.

4. Güney Kafkasya'da barış ve istikrarı güçlendirmek amacıyla kurulan mekanizmaların ve sarf edilen gayretlerin Türkiye ve Ermenistan başta olmak üzere, tarafların yapıcı ve samımı cabalarıyla ilerletilmesine atfedilen önem vurgulanmıştır.

5. Uluslararası hukuku pervasızca ihlal eden ve çarpıtan, antlaşmalar hilafına adaları silahlandırmayı ısrarla sürdüren Yunanistan, diyalog ve is birliği çağrılarımıza samimiyetle karşılık vermeye davet edilmiş Ege ve Akdeniz'deki meşru hak ve menfaatlerimizin korunması hususundaki kararlılığımız tekraren hatırlatılmıştır."

(Musa Erdoğan/ İHA)

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: MGK'dan Rusya-Ukrayna gerilimi mesajı: "Gerilimin artması kimsenin menfaatine netice doğurmayacak" - Son Dakika
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