Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı Sona Erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı Sona Erdi.

1 saat önce

IHAAW202630-GEN/20-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı Sona Erdi., System.String[]
IHAAW202630-GEN/20-03-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. 4,5 saat süren toplantının ardından açıklama bekleniyor. 20.03.2019 20: 26: 30 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:32 Kaynak: İHA

Mgk, Güncel
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