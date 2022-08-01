Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

01.08.2022 19:42
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2,5 saat sürdü.

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Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi - Son Dakika
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