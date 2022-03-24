Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Olağanüstü NATO Liderler Zirvesi sonrası açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Olağanüstü NATO Liderler Zirvesi sonrası açıklamalarda bulundu

24.03.2022 19:52
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Olağanüstü NATO Liderler Zirvesi sonrası açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Olağanüstü NATO Liderler Zirvesi sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Olağanüstü NATO Liderler Zirvesi sonrası açıklamalarda bulundu.

Konuşmadan satır başları:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin yakından takip edildiğini ve Türkiye'nin bunu desteklediğini ifade etti.

"Montrö'nün yetkilerini gerilimi azaltmak için kullanıyoruz"

"Başta Avrupa olmak üzere herkes kapısına gelen mültecileri desteklemeli"

"Müttefikler arasında gizli-açık ambargoların gündeme dahi gelmemesi gerekir"

"AB Dönem Başkanı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştük. Bu vesileyle AB üyelik sürecimizin canlandırılması konusunu konuştuk"

"Kendi vatandaşlarımız ve insanların huzuru için dünyanın beşten büyük olduğunu anlatmaya devam edeceğiz"

"Gayretimiz iki lideri bir araya getirmek suretiyle özellikle bir barış atmosferi oluşturmak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmelerin sürdürüleceğini açıkladı.

(İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Olağanüstü NATO Liderler Zirvesi sonrası açıklamalarda bulundu - Son Dakika


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