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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal'in yeri bellidir, Esad'ın yanıdır" dedi.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal'in yeri bellidir, Esad'ın yanıdır" dedi. Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:55 Kaynak: İHA
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