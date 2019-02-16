Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bay Kemal Ne Diyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bay Kemal ne diyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bay Kemal ne diyor? 'Çiftçi aç, çiftçinin topraklarına el konuldu' diyor. Eline diline dursun. Hangi topraklara el koyduk?"



İSTANBUL - Ataşehirliler ile mitingde buluşan Erdoğan: "Bay Kemal ne diyor? 'Çiftçi aç, çiftçinin topraklarına el konuldu' diyor. Eline diline dursun. Hangi topraklara el koyduk? 2,6 katrilyon çiftçilerimize tarımsal destek verdik? Bunlar resmi hesaplar. Sen neye göre konuşuyorsun?" dedi



Kanal Edirne projesinden bahseden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Edirne'nin içme suyu problemini biz çözdük. Edirne'ye 6 baraj, 31 gölet inşa ettik. 3 baraj ve 3 göletin inşası devam ediyor. Yaptığımız sulama tesisleriyle 454 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. İnşaatı devam eden sulama tesisleriyle, 367 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız. Edirne'yi taşkınlardan korumak için Kanal Edirne Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Bu sene içinde devreye alacağımız projeyle Edirne, Meriç Nehri taşkınlarından korunacak."



Erdoğan,"Edirne bir CHP klasiği olan çöp, çukur, çamur zilletinden inşallah 31 Mart'ta kurtulacaktır diye inanıyorum. Dişe dokunur tek hizmet getirmeden Edirne'nin sırtından inmeyenlerin sonu 31 Mart'ta geliyor" diye konuştu.

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