Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ben Mursi kardeşimize, şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum"
36 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ben Mursi kardeşimize, şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:30 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
: "Ben Mursi kardeşimize, şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum."
(İHA)
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