GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİNE

13.09.2022 06:22
GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtım törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtım törenine katılacak.

(Ankara/14.00)

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

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