Cumhurbaşkanı Erdoğan, 35 yaş ve üstü kadınlara lisans ve ön lisans programlarında ek kontenjan tanımlanacağını duyurdu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 35 yaş ve üstü kadınlara lisans ve ön lisans programlarında ek kontenjan tanımlanacağını duyurdu

10.10.2022 15:23

2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde milyonlarca kişiyi heyecana boğan müjdeli bir haber de veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversiteye girişte 35 yaş ve üzerindeki kadınlar için lisans ve ön lisans programlarında ek kontenjan tanımlanacağını açıkladı.

Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Gündemdeki başörtüsü düzenlemesine değinen Erdoğan, bugün yapılacak olan Kabine toplantısında teklifin ele alınacağını ve Anayasa teklifinin en kısa zamanda Meclis'e getirileceğini ifade etti.

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE 35 YAŞ VE ÜSTÜ KADINLAR İÇİN EK KONTENJAN

Konuşmasında 35 yaş ve üstü kadınlara müjdeli bir haber de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversiteye girişte 35 yaş ve üzeri kadınlar için ek kontenjan verileceğini duyurdu.

"KÜRESEL SİSTEM SON 70 YILIN EN BÜYÜK SARSINTILARINDAN BİRİNİ YAŞIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "İnsanlık, son birkaç yıldır salgınla başlayan ekonomik sorunlarla ve sıcak çatışmalarla devam eden buhranlı bir dönemden geçiyor. Hemen her gün dünyanın farklı bir köşesinde patlak veren yeni krizlere özellikle dikkatli baktığımızda bununla gözlerimizi açıyoruz. İkinci Cihan Harbi sonrasında galiplerin çıkarlarını korumak gayesiyle inşa edilen küresel sistem son 70 yılın en büyük sarsıntılarından birini yaşıyor.

"HERKES BU KIŞI NASIL ATLATACAĞIZIN DERDİNDE AMA BİZİM BÖYLE BİR SORUNUMUZ YOK"

Dünya'nın geri kalanının canı, kanı, göz yaşı, yer altı kaynakları pahasına bir avuç mahrurun refahını devam ettirmek üzerine kurulu bu çarpık yapı kökünden çatırdıyor. İçinde bulunduğumuz dönem çatışmalar çağına dönüşüyor. Zengin daha da zenginleşirken dünyada yoksulluk artmakta. Son 50-60 yılın en yüksek seviyelerine ulaşan enflasyon batılı ülkeler dahil herkesi zorluyor. Bu ülkelerde kış yaklaşırken enerji ve gıda konusundaki endişeler giderek tırmanıyor. Prag zirvesinde liderlerden bunu dinledim, bu kışı nasıl atlatacağız diye. Bizim böyle bir sorunumuz yok dedim.

"KÖKLÜ DEĞİŞİM KAÇINILMAZ"

Ekonomisi zayıf, sosyal barışını sağlayamamış, kırılgan devletler bu sancılı süreci yönetmekte zorlanıyor. Savaşla birlikte gündemin gerisine düşmüş olsa da önümüzdeki dönemde dünyada köklü değişimler yaşanması kaçınılmazdır. Türkiye'nin verdiği mücadelenin yaptığı samimi çağrıların küresel barışa yönelik çağrılarının takdir topladığını görüyoyuz.

"BU DAHA BAŞLANGIÇ"

7 milyon tahıl bizim ülkemiz üzerinden dünyaya servis ediliyor. Bu sadece başlangıç, yapacağımız daha çok iş var. Türkiye Yüzyılı ifademiz her alanda vücut bulacak ve gerçeğe dönüşecektir. Her kriz risk ve tehditlerle birlikte fırsatları da beraberinde getirir. Türkiye son 20 yılda hayata geçirdiği prpje ve reformlarla bugünlere hazırlık yapmıştır. Birileri oyunda oynaştayken biz satranç ustası gibi milletimizi bugünlere hazırladık.

"TÜRKİYE'Yİ FARKLI KONUMA TAŞIDIK"

Politikamızı belirlerken ülkemize yapılan dayatmalara değil insanımızın neye ihtiyacı olduğuna baktık. Yurtdışında yazılmış reçetelerle sorunlara çözüm aramak yerine kendi göbeğimizi kendimiz kestik. Göreve geldiğimizde Türkiye'yi eğitim, sağlık, emniyet ve adalet üzerine inşa edeceğimizi söylemiştik. 20 yıl boyunca sözümüzün arkasında durduk. 4 başlıktan başlayarak Türkiye'yi çok farklı konuma taşıdık. Gençlerimizin yüksek eğitime erişimini sağlamak için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik.

KARADENİZ GAZI MESAJI

Geçenlerde uluslararası iktisatçılarla bir toplantı yaptık. Şu tespiti yapmışlar; Türkiye altyapısını bitirdi. Bunun için geleceğinde sıkıntı yok. Her geçen gün daha da iyiye gidiyoruz. Karadeniz'den doğalgazı çıkardığımız anda bunun tadına doyum olmaz. Bir zamanlar sondaj gemimiz yoktu. 2 sismik araştırma gemisi, 5 sondaj gemimiz var. Doğalgazda da petrolde de artık imkanlarımızı bu sularda bulacağız.

"ARTIK ÖZGÜRLÜK VAR"

Kılık kıyafet yasaklarından ideolojik baskılara kadar pek çok sorun vardı ülkemizde. Benim polisimi kızlarımızın ağzını kapatmak okula sokmamak, tekme tokat okuldan atmak gibi uygulamalara tabi tuttular. Benim kızlarım imam hatipte okudular. Onları okuldan almak zorunda kaldım. Arkadaşımın müdürü olduğu farklı şehirdeki imam hatip okuluna göndermek zorunda kaldım. Artık böyle bir sıkıntımız yok. Şimdi özgürlük, hürriyet var. Eğitimde öğretimde bunu yakaladık."

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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: '(Başörtüsü konusu) Eğer samimi ve dürüstsen gel Anayasa değişikliğini yapalım ve bunu tamamen masadan kaldıralım' Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: '(Başörtüsü konusu) Eğer samimi ve dürüstsen gel Anayasa değişikliğini yapalım ve bunu tamamen masadan kaldıralım' Cumhurbaşkanı Erdoğan: '35 yaş üzerindeki kadınlarımız için ön lisans ve lisans programlarında ek kontenjan tanımlayacağız' Cumhurbaşkanı Erdoğan: '35 yaş üzerindeki kadınlarımız için ön lisans ve lisans programlarında ek kontenjan tanımlayacağız'

Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, 35 yaş ve üstü kadınlara lisans ve ön lisans programlarında ek kontenjan tanımlanacağını duyurdu - Son Dakika


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