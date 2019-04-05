Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bir Anıtkabir Olayı Yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bir Anıtkabir Olayı Yaşandı.

9 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bir Anıtkabir olayı yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bir Anıtkabir olayı yaşandı. Sen mazbatanı aldın mı? Orada protokol nedir bilmiyorsun. Şu andaki yaptığı işe protokol açısından yanlıştır. Milli Savunma Bakanlığı o defteri çekti. Bu seçimlerin nihai kararını YSK verecektir. Yüksek Seçim Kurulu kararını verince iş neticelenecektir" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:28 Kaynak: İHA

Yüksek Seçim Kurulu, Anıtkabir, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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