Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir Kesim Cumhur ile Cumhuriyet'in Barışmasını Kendi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir Kesim Cumhur ile Cumhuriyet'in Barışmasını Kendi...

2 saat önce

IHAAW133113-SIY/30-01-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir kesim cumhur ile Cumhuriyet'in barışmasını kendi çıkarlarına yönelik bir tehdit olarak algılıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
IHAAW133113-SIY/30-01-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir kesim cumhur ile Cumhuriyet'in barışmasını kendi çıkarlarına yönelik bir tehdit olarak algılıyor" dedi. 30.01.2019 13: 31: 13 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:37 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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