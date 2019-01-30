Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir Kesim Cumhur ile Cumhuriyet'in Barışmasını Kendi...
2 saat önce
IHAAW133113-SIY/30-01-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir kesim cumhur ile Cumhuriyet'in barışmasını kendi çıkarlarına yönelik bir tehdit olarak algılıyor" dedi.
IHAAW133113-SIY/30-01-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Bir kesim cumhur ile Cumhuriyet'in barışmasını kendi çıkarlarına yönelik bir tehdit olarak algılıyor" dedi. 30.01.2019 13: 31: 13 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:37 Kaynak: İHA
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