Erdoğan'dan Şile'de, Villalara Komşu Hazine Arazisine İki Katlı Konut Yapılmasının Önünü Açan Plan Değişikliğini Onay - Son Dakika
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Erdoğan'dan Şile'de, Villalara Komşu Hazine Arazisine İki Katlı Konut Yapılmasının Önünü Açan Plan Değişikliğini Onay

30.09.2022 17:14
Erdoğan'dan Şile'de, Villalara Komşu Hazine Arazisine İki Katlı Konut Yapılmasının Önünü Açan Plan Değişikliğini Onay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kısmı ormanlık olan Şile Çaybaşı’ndaki Hazine arazisini yapılaşmaya açan plan değişikliğini onayladı. 29 bin metrekare büyüklüğündeki arazi, önceki imar planlarında spor ve turizm tesis alanı olarak ayrılmıştı. Onaylanan plan değişikliği ile bölgedeki villalara komşu arazinin büyük bir kısmı yüzde 30 yapılaşmalı 2 katlı konut alanı olarak tanımlandı.

OKTAY YILDIRIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kısmı ormanlık olan Şile Çaybaşı'ndaki Hazine arazisini yapılaşmaya açan plan değişikliğini onayladı. 29 bin metrekare büyüklüğündeki arazi, önceki imar planlarında spor ve turizm tesis alanı olarak ayrılmıştı. Onaylanan plan değişikliği ile bölgedeki villalara komşu arazinin büyük bir kısmı yüzde 30 yapılaşmalı 2 katlı konut alanı olarak tanımlandı.

Maliye Hazinesi'ne ait olan ancak özelleştirme kapsamına alınan, İstanbul Şile Çayırbaşı Mahallesi 643 parseldeki arazi ile ilgili yapılan imar planı değişikliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayınlandı. Söz konusu arazi, Özelleştirme İdaresi tarafından geçen yıl, yaklaşık 25 milyon TL muhammen bedel üzerinden satılarak özelleştirilmek istenmiş ancak satış yapılmamıştı.

Geçen yıl özelleştirilemeyen arazinin imar planı değiştirildi. Önceki planlarda, 29 bin metrekarelik arazinin yaklaşık 19 bin metrekaresi TT2 rumuzlu turizm tesis alanında, yine yaklaşık 5 bin metrekaresi spor tesis alanında, geri kalanı da yol, park ve konut alanında kalıyordu. Özelleştirme İdaresi'nin yaptığı plan değişikliği ile arazinin büyük bir kısmı yüzde 30 yapılaşmalı 2 katlı konut alanına alındı. Arazinin geri kalan kısmı belediye hizmet alanı, park ve yol alanı olarak ayrıldı.

Söz konusu parselin bitişiğinde bahçeli havuzlu "Soytez Vadi Evleri" isimli villalar bulunuyor. Söz konusu villalar, 2012 yılında ortalama 300 bin TL üzerinden pazarlanmıştı. Dolar kuru üzerinden yapılan hesaplamaya göre her bir villanın fiyatı yaklaşık 3 milyon TL ediyor.

BODRUM'DA DEVASA SATIŞ

Özelleştirme İdaresi ayrıca, birçoğu Bodrum Gökçebel'de olmak üzeri birçok parselin daha satışını yaptı. Gökçebel'deki arazileri 3 ayrı grup halinde satışa çıkaran Özelleştirme İdaresi, en büyük grupta yer alan parselleri toplam 246 milyon 500 bin TL muhammen bedelle İzmir Girişim Grubu Gayrimenkul Turizm Teknoloji Sportif Yatırım AŞ'ye sattı. İkinci gruptaki parselleri ise 210 milyon 500 bin TL'ye Yonpaş Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Tic. AŞ alırken, üçünce gruptaki parseli de Mui İnşaat Turizm San. ve Tic. AŞ'ye satıldı.

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Kaynak: ANKA

Şile, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan'dan Şile'de, Villalara Komşu Hazine Arazisine İki Katlı Konut Yapılmasının Önünü Açan Plan Değişikliğini Onay - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan'dan Şile'de, Villalara Komşu Hazine Arazisine İki Katlı Konut Yapılmasının Önünü Açan Plan Değişikliğini Onay - Son Dakika
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