CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 50 bin lira manevi tazminat ödeyecek - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 50 bin lira manevi tazminat ödeyecek

05.10.2022 14:36
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 50 bin lira manevi tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir konuşmasında kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı dava kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 50 bin lira manevi tazminat kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir konuşmasında kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı dava kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 50 bin lira manevi tazminat kazandı.

Ankara 37. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın ile Kılıçdaroğlu'nun avukatı Mehmet Can Keysan katıldı.

Duruşmada, avukat Keysan, reddihakim talebinde bulunduğu dilekçesini dava dosyasına sundu. Keysan, "Delillerimizin toplanmaması nedeniyle mahkeme hakiminin nesnel davranamayacağı yönünde tam bir inanç oluşmuştur, reddihakim prosedürü işletilsin." ifadelerini kullandı.

Söz alan avukat Aydın, reddihakim talebinin, davayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek, mahkemenin esas hakkındaki kararını açıklamasını talep etti.

Reddihakim talebinin "davayı açıkça uzatmaya yönelik" olduğunu belirten mahkeme, talebi reddederek, taraflara son beyanları için söz verdi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Hüseyin Aydın, "Davalının dava konusu açıklamasında 'aynı ihalenin üç kat fiyatla başka birine verildiği ve ödeme yapıldığı' hususuna dair ekranda gösterdiği belgeyi dosyaya sunmadığı gibi böyle bir belge de bulunmamaktadır." diye konuştu.

Aydın, davanın kabulüne karar verilmesini istedi.

Avukat Keysan da reddihakim dilekçesinin geri çevrilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu savundu. Müvekkilinin beyanlarının ifade özgünlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini savunan Keysan, davanın reddini talep etti.

Beyanların ardından kararı açıklayan mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 50 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Ocak 2022'deki açıklamaları nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında manevi tazminat davası açmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 50 bin lira manevi tazminat ödeyecek - Son Dakika

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