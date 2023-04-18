Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İngiltere açıklaması: Denizaltı yaptırma konusunda işbirliği istiyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İngiltere açıklaması: Denizaltı yaptırma konusunda işbirliği istiyor

18.04.2023 14:07

Dün iftarın ardından Üsküdar'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dikkat çeken açıklamalar yaptı. "Attığımız yeni adımda da inşallah, biz insansız denizaltı üretme noktasına doğru geliyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan, İngiltere'nin denizaltı yaptırma noktasında işbirliğine gitmek istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ãœsküdar Meydanı'nda dün akşam düzenlenen Büyük Ãœsküdar İftarı'nın ardından Nevmekan'da gençlerle bir araya gelerek sohbet etti.

İNGİLTERE'DEN DENİZALTI TALEBİ

ABD'den, Pakistan'dan gelerek fırkateyn yaptıranlar olduğuna değinen Erdoğan, bunun yanında uçak gemisi ve denizaltı yaptırmak isteyenlerin de olduğunu, İngiltere'nin denizaltı yaptırma noktasında işbirliğine gitmek istediğini kaydetti. Erdoğan, denizaltının ötesinde yeni bir adım attıklarını belirterek, "Attığımız yeni adımda da inşallah, biz insansız denizaltı üretme noktasına doğru geliyoruz. Yani teknoloji sürekli kendi kendini yeniliyor. Aynı şey tıpta yok mu? Tıpta da sürekli olarak birbirini yenileyen bir yarış var." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İngiltere denizaltı yaptırma konusunda işbirliği istiyor

SAĞLIKTA ŞİDDET KONUSUNU DEĞERLENDİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlıkta şiddet konusunun sorulması üzerine, bununla ilgili yasa çıktığını dile getirerek, "Siz tabii bay bay Kemal'in SSK genel müdürü olduğu dönemi hatırlamıyorsunuz. O zaman Savaş Ay'ın programını herhalde izlemişsinizdir değil mi? Düşünebiliyor musunuz? Kullanılmış galoşları o zamanın parasıyla üç liraya, beş liraya bu şekilde satıyorlardı. Kullanılmış, şimdi böyle bir durum var mı? Bunların hepsini aştık. Bir uçak gemisi montaj olur mu? Ha elektronik aksamlarında montajlar olabilir. Ama TCG Anadolu'nun bir defa tamamıyla aksamı Türkiye'nin tersanelerinde yapılmıştır. Bugün Türkiye'nin tersaneleri dünya denizcilik yarışında belli yeri yakalamış olan tersanelerdir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İngiltere denizaltı yaptırma konusunda işbirliği istiyor

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin önemini vurgulayan Erdoğan, "Bunu güçlendirecek olan içindeki beyinlerdir. İçindeki beyinlerimiz olmazsa profesöründen doçentine asistanına vesaire bunlar olmazsa. Her gelen Çam Sakura'yı ağzından düşürmüyor. Ama içeride onu güçlendirecek o doktorlarımız olmadıktan sonra bir anlamı yok. Biz bu eserleri bırakmak zorundayız." şeklinde konuştu.
"Sismik izolatörleri şart koştuk"

"KARADENİZ GAZI 20 NİSAN'DA KARAYLA BULUŞACAK"

Gençlerin Karadeniz doğal gazıyla ilgili müjdeyi merak ettiklerini belirtmesi üzerine Erdoğan, "20-21 Nisan inşallah karayla buluşturacağız." dedi. Doğal gazın karayla buluşturulduğu zaman fiyatların da ciddi manada etkileneceğini dile getiren Erdoğan, Trakya'nın hub ilan edilmesinin işlerini kolaylaştırdığını, Avrupa'ya da doğal gazın Trakya'dan dağıtıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İngiltere denizaltı yaptırma konusunda işbirliği istiyor

"TOGG'LA İLGİLİ TEK SIKINTIMIZ LİTYUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sohbette Togg ile ilgili de şunları dile getirdi: "Togg da bizim böyle bir teşvik vermemizde fayda var. Burada tek sıkıntımız var. Bu sıkıntımız da şu anda tabii malum, yani lityum. Buna ben akü demeyeyim hani akünün görevini ifa eden, o üretimi yapmak ki onun da fabrikasını Gemlik'teki fabrikanın yanına kuruyoruz. O fabrikanın kuruluşuyla beraber artık Togg enerji tüketiminde de bununla beraber çok daha seri üretim yapacak. Çünkü şu anda Türkiye genelinde birçok yerlerde istasyon noktasında istasyonlar kuruldu. Henüz yeterli değil. Ama bu kurulduğu andan itibaren icabında vatandaş kendi enerji tüketimini aracının bagajındaki o aküyle halletmiş olacak."

Sohbetin sona ermesinin ardından Erdoğan gençlerin Kadir Gecesi'ni ve bayramını tebrik etti.

Kaynak: AA
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