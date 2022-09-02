CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİRLEŞİK KRALLIK BAŞBAKANI JOHNSON İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI - Son Dakika
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİRLEŞİK KRALLIK BAŞBAKANI JOHNSON İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI

02.09.2022 22:13
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİRLEŞİK KRALLIK BAŞBAKANI JOHNSON İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Boris Johnson'un görev süresi boyunca kendisiyle yakın bir diyalog tesis ettiklerini ve iki ülke ilişkilerini karşılıklı saygı ve anlayış temelinde daha da geliştirdiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, stratejik ortak ve yakın müttefik olan Birleşik Krallık'la ilişkilerin aynı sağduyu ve öngörüyle önümüzdeki dönemde her alanda derinleşerek gelişeceğine inandığını ifade etti.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık, Boris Johnson, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİRLEŞİK KRALLIK BAŞBAKANI JOHNSON İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİRLEŞİK KRALLIK BAŞBAKANI JOHNSON İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI - Son Dakika
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