Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (Bm) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile...
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IHAAW143639-SIY/08-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
IHAAW143639-SIY/08-03-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler ve Suriye'deki son durum ele alındı. 08.03.2019 14: 36: 39 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:42 Kaynak: İHA
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