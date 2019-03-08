Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (Bm) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (Bm) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile...

16 dakika önce

IHAAW143639-SIY/08-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (Bm) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile..., System.String[]
IHAAW143639-SIY/08-03-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler ve Suriye'deki son durum ele alındı. 08.03.2019 14: 36: 39 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:42 Kaynak: İHA

Politika
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