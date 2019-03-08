Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (Bm) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile...

IHAAW143639-SIY/08-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

IHAAW143639-SIY/08-03-2019



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler ve Suriye'deki son durum ele alındı. 08.03.2019 14: 36: 39 TSI

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