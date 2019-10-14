Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Kazak, Özbek, Türkmen, Azeri, Kırgız, Tatar, Çerkez, Çeçen, tüm kardeşlerimize Türk diasporasının doğal bir üyesi olarak bakıyoruz" dedi. - BAKÜ