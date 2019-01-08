Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Yurtta Sulhu Sloganla Değil Demokrasimizi, Savunmamazı...
1 saat önce
IHAAW122142-SIY/08-01-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz yurtta sulhu sloganla değil demokrasimizi, savunmamazı güçlendirerek sağlayacağımızı biliyoruz" dedi.
IHAAW122142-SIY/08-01-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Biz yurtta sulhu sloganla değil demokrasimizi, savunmamazı güçlendirerek sağlayacağımızı biliyoruz" dedi. 08.01.2019 12: 21: 42 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:28 Kaynak: İHA
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