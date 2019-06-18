Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize Mursi'yi hatırlatanlarla biz şu anda yarışıyoruz.
19 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize Mursi'yi hatırlatanlarla biz şu anda yarışıyoruz.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:31 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Bize Mursi'yi hatırlatanlarla biz şu anda yarışıyoruz. Pazar günü yapılacak seçimde bir tarafta bize Mursi'yi hatırlatanlar var, diğer tarafta adaletle bu yolda yürüyecek olanlar var" dedi. - İSTANBUL
Ordu Valiliği, Ekrem İmamoğlu'nun VIP krizi ile ilgili iddialarına cevap verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Özür dilemedikçe böyle bir makama gelemez!
Akademetre Araştırma Şirketi: Kararsız kitlenin oranı 7,1'e indi
Ahmet Davutoğlu, yakın arkadaşı Muhammed Mursi'nin ölümüne sessiz kalmadı!