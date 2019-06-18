Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize Mursi'yi hatırlatanlarla biz şu anda yarışıyoruz.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize Mursi'yi hatırlatanlarla biz şu anda yarışıyoruz.

19 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize Mursi'yi hatırlatanlarla biz şu anda yarışıyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize Mursi'yi hatırlatanlarla biz şu anda yarışıyoruz. Pazar günü yapılacak seçimde bir tarafta bize Mursi'yi hatırlatanlar var, diğer tarafta adaletle bu yolda yürüyecek olanlar var" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:31 Kaynak: İHA
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