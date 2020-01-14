Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Bize verilen sözlerle sahadaki durum arasında yer yer büyük... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bize verilen sözlerle sahadaki durum arasında yer yer büyük...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bize verilen sözlerle sahadaki durum arasında yer yer büyük farklar var. Gerekirse harekatlar kaldığı yerden sürer"
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:18 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bize verilen sözlerle sahadaki durum arasında yer yer büyük farklar var. Gerekirse harekatlar kaldığı yerden sürer" - ANKARA
Son Dakika Ankara kulislerini sallayacak iddia: Erdoğan 5 belediye başkanını AK Parti'ye transfer edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda Deniz Baykal'a teşekkür etti Erdoğan'ın kürsüye davet ettiği şehit kızının sözleri ayakta alkışlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu aynı kongreye katılacak