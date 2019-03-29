Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bizim İttifakımız Pazara Kadar Değil Mezara Kadar Sürecek."
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bizim ittifakımız pazara kadar değil mezara kadar sürecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bizim ittifakımız pazara kadar değil mezara kadar sürecek." - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:25 Kaynak: İHA
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