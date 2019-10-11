Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bizim bu mücadelemiz Kürtlerle değil, mücadelemiz terör...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Bizim bu mücadelemiz Kürtlerle değil, mücadelemiz terör...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bizim bu mücadelemiz Kürtlerle değil, mücadelemiz terör...

49 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bizim bu mücadelemiz Kürtlerle değil, mücadelemiz terör örgütleriyledir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bizim bu mücadelemiz Kürtlerle değil, mücadelemiz terör örgütleriyledir."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:34 Kaynak: AA
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