Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bizim için asıl önemli olan milli iradenin en sağlıklı, en...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bizim için asıl önemli olan milli iradenin en sağlıklı, en...

13 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bizim için asıl önemli olan milli iradenin en sağlıklı, en şaibesiz, en güvenli şekilde tecelli etmesidir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bizim için asıl önemli olan milli iradenin en sağlıklı, en şaibesiz, en güvenli şekilde tecelli etmesidir. Son seçim tereddütleri ortadan kaldırmış olması bakımından başlı başına kıymetlidir." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:51 Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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