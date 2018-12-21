Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bizim Kimsenin Toprağında Gözümüz Yok. Ancak Güvenliğimiz...
4 saat önce
IHAAW155235-SIY/21-12-2018- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Ancak güvenliğimiz konusunda taviz veremeyiz.
IHAAW155235-SIY/21-12-2018
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
: "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Ancak güvenliğimiz konusunda taviz veremeyiz." 21.12.2018 15: 52: 35 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:58 Kaynak: İHA
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