Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM 76. Genel Kurulu Toplantısında konuşuyor - Son Dakika

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM 76. Genel Kurulu Toplantısında yaptığı konuşmada, "Bize büyük bir aile olduğumuzu hatırlatan bu salgında küresel dayanışma açısından iyi bir imtihan verilemedi" dedi.

"Bir taraftan vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunarken, diğer taraftan da 159 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım gönderdik"

"Yerli aşımız Türkovac'ı milletimizle birlikte tüm insanlığın istifadesine sunacağımızı buradan ifade etmek istiyorum"

"Suriye'de DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan tek NATO müttefikiyiz