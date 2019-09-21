Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "BM Genel Kurulu Başkanlığı'na Volkan Bozkır'ı aday...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "BM Genel Kurulu Başkanlığı'na Volkan Bozkır'ı aday...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "BM Genel Kurulu Başkanlığı'na Volkan Bozkır'ı aday göstereceğiz" "20-30 km derinlikteki bölge terörden arındırılmalı"ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'dan New York'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "BM Genel Kurulu Başkanlığı'na Volkan Bozkır'ı aday göstereceğiz"

"20-30 km derinlikteki bölge terörden arındırılmalı"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'dan New York'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: BM Genel Kurulu Başkanlığı'na Volkan Bozkır'ı aday...

Recep Tayyip Erdoğan, Volkan Bozkır, İstanbul, New York, Genel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:04 Kaynak: İHA
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