Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "BM Genel Kurulu Başkanlığı'na Volkan Bozkır'ı aday...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "BM Genel Kurulu Başkanlığı'na Volkan Bozkır'ı aday göstereceğiz" "20-30 km derinlikteki bölge terörden arındırılmalı"ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'dan New York'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:04 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "BM Genel Kurulu Başkanlığı'na Volkan Bozkır'ı aday göstereceğiz"
"20-30 km derinlikteki bölge terörden arındırılmalı"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'dan New York'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.
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