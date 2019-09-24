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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği hitabında, "Dünyamız...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği hitabında, "Dünyamız kürsel düzeyde adaletsizliğin yol açtığı sancı ile yüz yüzedir"dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği hitabında,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği hitabında, "Dünyamız kürsel düzeyde adaletsizliğin yol açtığı sancı ile yüz yüzedir"dedi. - NEW YORK

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:20 Kaynak: İHA
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