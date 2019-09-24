Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği hitabında, "Dünyamız...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği hitabında, "Dünyamız kürsel düzeyde adaletsizliğin yol açtığı sancı ile yüz yüzedir"dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:20 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği hitabında, "Dünyamız kürsel düzeyde adaletsizliğin yol açtığı sancı ile yüz yüzedir"dedi. - NEW YORK
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