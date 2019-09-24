Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitabında, "Adaletsizlik ise...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitabında, "Adaletsizlik ise istikrarsızlığı, güç mücadeleleri krizleri, israfı beraberinde getiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:23 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitabında, "Adaletsizlik ise istikrarsızlığı, güç mücadeleleri krizleri, israfı beraberinde getiriyor. İçinde bulunduğumuz kurum II. Dünya Savaşı sonrası bu adaletsizliği kurtarmak amacıyla kuruldu" dedi. - NEW YORK
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