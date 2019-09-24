Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği hitabında, "Ankara Zirvesi'nde çok önemli bir karara imza attık. Suriye'de kalıcı bir barışa ulaşıldığında bu ülkenin toprak bütünlüğü kendiliğinden tesis edilmiş olacaktır. İdlib'teki katliamları ve potansiyel göç dalgasının önüne geçilmelidir" dedi. - NEW YORK