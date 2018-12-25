Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgesel İstihdam Teşvikini Bir Yıl Daha Uzatıyoruz" Dedi.
2 saat önce
IHAAW123018-SIY/25-12-2018- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgesel istihdam teşvikini bir yıl daha uzatıyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:36 Kaynak: İHA
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