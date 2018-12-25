Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgesel İstihdam Teşvikini Bir Yıl Daha Uzatıyoruz" Dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgesel İstihdam Teşvikini Bir Yıl Daha Uzatıyoruz" Dedi.

2 saat önce

IHAAW123018-SIY/25-12-2018- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgesel istihdam teşvikini bir yıl daha uzatıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
IHAAW123018-SIY/25-12-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgesel istihdam teşvikini bir yıl daha uzatıyoruz" dedi. 25.12.2018 12: 30: 18 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:36 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşkur'dan Tarihi Başarı Erdoğan'dan Asgari Ücret Zammına İlk Yorum: Çalışmalar En İyi Rakamı Belirlemek Üzere Yürütüldü

Erdoğan'dan Müjde: Yılbaşından İtibaren Doğal Gaz ve Elektrikte Yüzde 10 İndirim Yapılacak Asgari Ücretin Ardından AGİ de Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 14:36:34. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgesel İstihdam Teşvikini Bir Yıl Daha Uzatıyoruz" Dedi.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]