Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bolton Ciddi Bir Yanlış Yapmıştır.
1 saat önce
IHAAW124611-SIY/08-01-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bolton ciddi bir yanlış yapmıştır.
IHAAW124611-SIY/08-01-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Bolton ciddi bir yanlış yapmıştır. Bizim için PKK
ve PYD benzer terör örgütleridir" dedi. 08.01.2019 12: 46: 11 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:52 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dayısı Tedavi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti
AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dayısının Hayatını Kaybetmesiyle İlgili Paylaşımda Bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borcu Olanlara Müjde
Son Dakika! Erdoğan, Randevu Talebini Kabul Etmedi, Bolton Türkiye'den Ayrılıyor