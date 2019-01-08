Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bolton'ın Muhatabı İbrahim Kalın Bey. İbrahim Kalın Bey...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bolton'ın Muhatabı İbrahim Kalın Bey. İbrahim Kalın Bey...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bolton'ın muhatabı İbrahim Kalın Bey. İbrahim Kalın Bey kendisiyle görüşme yapacaktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bolton'ın muhatabı İbrahim Kalın Bey. İbrahim Kalın Bey kendisiyle görüşme yapacaktı. Biz eğer gerekli görürsek, böyle bir talebe 'evet' diyecektik. İbrahim Kalın Bey, Genelkurmay Başkanı onlar görüşmeleri yaptılar"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bolton'ın muhatabı İbrahim Kalın bey. İbrahim Kalın bey kendisiyle görüşme yapacaktı. Biz eğer gerekli görürsek, böyle bir talebe 'evet' diyecektik. İbrahim Kalın bey, Genelkurmay Başkanı onlar görüşmeleri yaptılar" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'ın Türkiye ziyaretine ilişkin soruya, "Bolton'ın muhatabı İbrahim Kalın bey. İbrahim Kalın bey kendisiyle görüşme yapacaktı. Biz eğer gerekli görürsek, böyle bir talebe 'evet' diyecektik. İbrahim Kalın bey, Genelkurmay Başkanı onlar görüşmeleri yaptılar. Bizim de yoğun bir mesaimiz var. Böyle bir şeyi şu anda gerek yok" ifadelerini kullandı.
"Bolton'un sözlerine tepkiye ilişkin değişiklik oldu mu ?" sorusuna Erdoğan, "Siz benim ne söylediğimle bakın" şeklinde cevap verdi.
Rusya'yı ziyaretine ilişkin soruya ise Erdoğan, "Daha henüz tarih kesinleşmedi. Önce 10 diye planlanmıştı, değişikliğe uğradı. Şimdi onlardan tarih bekliyoruz" diye cevap verdi.
Yakın tarihte operasyon var mı sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayşe tatile çıkmıştı. Bizde bir gece ansızın gelebiliriz" diye konuştu.
Trump ile telefon görüşmesine ilişkin olarak Erdoğan, "Her an olabilir.Ziyaretten sonra hemen irtibata geçmek gerekebilir" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:11 Kaynak: İHA

İbrahim Kalın, Politika
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