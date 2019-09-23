Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelyko Komsiç'i...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelyko Komsiç'i...

1 saat önce

Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temasları kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelyko Komsiç'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelyko Komsiç'i..., System.String[]

Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temasları kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelyko Komsiç'i kabul etti.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Bosna - Hersek, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:20 Kaynak: İHA
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