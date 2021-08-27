Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Az önce aldığım... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Az önce aldığım...
27.08.2021 20:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Az önce aldığım bilgilere göre, Afganistan'daki ölü sayısı 170'i buldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Az önce aldığım bilgilere göre, Afganistan'daki ölü sayısı 170'i buldu. Tüm bunlar şunu gösteriyor, dünyadaki en güçlü ülkelerin girdikleri yerden hassas çıkmaları gerekirdi ama öyle olmadı. Terör örgütlerine bu ülkeleri teslim etmek suretiyle bölgelerden ayrılmak ciddi sonuçlara yol açtı" dedi. - SARAYBOSNA
Son Dakika 20:47 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'da ölü sayısı 170'i buldu 20:15 Galatasaray bir ilki gerçekleştirdi! Olimpiu Morutan'ın forma numarasını taraftar seçecek 19:30 Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler 19:26 Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali 18:34 Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar 18:25 HES kodu sayesinde yakalandılar! İki kişiye toplamda 6 bin 300 lira para cezası 17:38 Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor 16:15 Tesettür mayo ile havuza girmesi engellendi! Soluğu savcılıkta aldı