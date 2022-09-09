Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan turuna ilişkin paylaşım yaptı Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan turuna ilişkin paylaşım yaptı Açıklaması

09.09.2022 08:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan turuna ilişkin paylaşım yaptı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan 3 günlük Balkan turunu tamamlayarak yurda döndüğünü belirterek, "Balkanlar'daki kardeşlerimizin her zaman yanındayız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan 3 günlük Balkan turunu tamamlayarak yurda döndüğünü belirterek, " Balkanlar'daki kardeşlerimizin her zaman yanındayız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan 3 günlük Balkan turunu tamamladığını aktardı.

Paylaşımda, Balkan turu temaslarından kesitlerin yer aldığı video ile Türkiye ve üç Balkan ülkesinin bayraklarına da yer veren Erdoğan, "Geçmişte kader birliği yaptığımız, ortak tarihi ve coğrafyayı paylaştığımız, beşeri ve kültürel bağlarımızın olduğu Balkanlar'daki kardeşlerimizin her zaman yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'ta resmi törenle karşılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'ta resmi törenle karşılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan'da
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan, Balkanlar, Sırbistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan turuna ilişkin paylaşım yaptı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan turuna ilişkin paylaşım yaptı Açıklaması - Son Dakika
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